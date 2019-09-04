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Южный: мы начинаем привыкать к победам Медведева

Южный: мы начинаем привыкать к победам Медведева
Теннис / US Open 2019 0

Победитель 10 турниров ATP Михаил Южный прокомментировал победу Даниила Медведева над Стэном Вавринкой в четвертьфинале US Open, признавшись, что не ожидал такого результата.

«Будем честными, надо признать, что Даниилу изначально досталась хорошая сетка. Но я не думал, что Медведев сумеет выиграть у Вавринки. Было видно, что Медведев устал и играет на пределе возможностей. В итоге Даниил нас удивил уверенной победой. Мы начинаем привыкать к этим результатам. Он показывает большой запас прочности. На протяжении долгого времени он выдаёт результат, который все привыкли видеть от Федерера, Надаля, Джоковича. Медведев готов к физическим и психологическим нагрузкам полуфинала такого турнира. Буду наблюдать за его игрой с Димитровым с интересом», — приводит слова Южного ТАСС.

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