С. Уильямс: 44-минутные матчи я играть в состоянии

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс, посеянная под восьмым номером на Открытом чемпионате США, прокомментировала победу в четвертьфинале турнира, где её соперницей была китаянка Ван Цян (18). Уильямс отдала Ван Цян всего один гейм и победила со счётом 6:1, 6:0. Встреча продолжалась 44 минуты.

«Всё в порядке. Ради этого я и тренируюсь. Когда такое происходит, чувствуешь, что усердная работа окупается. Я работаю над своей скоростью, принимая удары. Я оставила ей не так много шансов в матче. Это хорошо, поскольку я хочу иметь возможность активно перемещаться по корту», — цитирует Серену Tennis World USA.

Уильямс спросили, испытывает ли она боль в лодыжке.

«Нет, совсем нет. Повязка немного ослабла, поэтому мне хотелось укрепить её, чтобы ничего не случилось. В остальном всё стало гораздо лучше. Я в состоянии сыграть несколько матчей подряд. Я в состоянии играть 44-минутные матчи. На этом этапе карьеры у меня столько опыта в проведении очень долгих и очень коротких матчей, что я готова ко всему», — добавила она.

В полуфинале US Open Уильямс сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (5), которая в четвертьфинале обыграла британку Йоханну Конту (16).