С. Уильямс: 44-минутные матчи я играть в состоянии

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс, посеянная под восьмым номером на Открытом чемпионате США, прокомментировала победу в четвертьфинале турнира, где её соперницей была китаянка Ван Цян (18). Уильямс отдала Ван Цян всего один гейм и победила со счётом 6:1, 6:0. Встреча продолжалась 44 минуты.
«Всё в порядке. Ради этого я и тренируюсь. Когда такое происходит, чувствуешь, что усердная работа окупается. Я работаю над своей скоростью, принимая удары. Я оставила ей не так много шансов в матче. Это хорошо, поскольку я хочу иметь возможность активно перемещаться по корту», — цитирует Серену Tennis World USA.
Уильямс спросили, испытывает ли она боль в лодыжке.
«Нет, совсем нет. Повязка немного ослабла, поэтому мне хотелось укрепить её, чтобы ничего не случилось. В остальном всё стало гораздо лучше. Я в состоянии сыграть несколько матчей подряд. Я в состоянии играть 44-минутные матчи. На этом этапе карьеры у меня столько опыта в проведении очень долгих и очень коротких матчей, что я готова ко всему», — добавила она.
В полуфинале US Open Уильямс сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (5), которая в четвертьфинале обыграла британку Йоханну Конту (16).
- 4 сентября 2019
-
10:12
-
10:09
-
09:55
-
09:54
-
09:29
-
09:25
-
09:05
-
09:02
-
08:54
-
08:46
-
08:30
-
08:18
-
08:01
-
07:51
-
07:40
-
07:00
-
03:33
-
03:13
-
00:49
-
00:37
-
00:28
-
00:17
- 3 сентября 2019
-
23:59
-
23:41
-
22:47
-
22:25
-
21:57
-
20:54
-
18:47
-
18:26
-
17:40
-
17:08
-
16:44
-
16:30
-
16:08