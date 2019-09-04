Медведев — о попадании на Итоговый чемпионат: надеюсь, буду одним из фаворитов

Российский теннисист Даниил Медведев, пробившийся в полуфинал Открытого чемпионата США, прокомментировал свой прогресс в рейтинге. 9 сентября он станет четвёртой ракеткой мира. Кроме того, Даниил квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Турнир пройдёт с 10 по 17 ноября.

«Это просто поразительно. Перед US Open Series я был 8-м или 9-м в чемпионской гонке. Я всегда думал, что нужно концентрироваться лишь на предстоящем турнире, но верил, что могу квалифицироваться на Итоговый турнир.

Спустя четыре недели я официально там. Это показывает, насколько великолепным получается год для меня. Работа, которую я делаю, приносит результат. Но я не хочу останавливаться. Надеюсь, я смогу быть там одним из фаворитов.

Я легко могу отодвинуть в сторону мысли о рейтинге. Но в то же время я видел так много статей о том, что в случае победы стану четвёртой ракеткой мира. Сейчас я не могу делать вид, что удивлён: «Вау, я поднимусь на четвёртую строчку». Но я способен не думать об этом, потому что первой целью для меня является победа в матче.

Я уже говорил раньше, что мог проиграть четыре из пяти проведённых здесь матчей. Но я сумел выиграть их все, потому что шёл вперёд матч за матчем. Я думаю лишь о том, как мне победить соперника сегодня", — цитирует Медведева официальный сайт US Open.

Медведев объяснил, почему решил не сниматься с матча с Вавринкой

Медведев поделился ожиданиями от матча с Димитровым в полуфинале US Open