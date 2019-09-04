Надаль получил совет от Корретхи перед матчем со Шварцманом

Бывший второй номер в мировой классификации испанец Алекс Корретха дал совет соотечественнику Рафаэлю Надалю, который сегодня, 4 сентября, сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата США с аргентинцем Диего Шварцманом.

«Диего — игрок, который хорошо играет на задней линии. Он может справиться с форхендом Надаля. Он хорош с точки зрения физподготовки.

Рафе надо гонять его по корту, стараться доминировать, но при этом сохранять терпение. Его ожидает сложный матч. Они играют вечером, поэтому мяч не будет резко отскакивать. Но такие встречи всегда будут проводить в это время. Рафа очень силён ментально — и он фаворит».

В четвёртом круге US Open Надаль, который на турнире получил второй номер посева, в четырёх сетах победил хорвата Марина Чилича (22), а Шварцман также в четырёх партиях одолел Александра Зверева (6) из Германии.