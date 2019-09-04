Свитолина рассказала об ожиданиях от игры с Сереной Уильямс в полуфинале US Open

Украинка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча с американкой Сереной Уильямс в полуфинале Открытого чемпионата США. По личным встречам впереди 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» — 4-1. Единственную победу над Уильямс Свитолина одержала на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) — 6:4, 6:3.
«Матч с Сереной — это большое испытание. Она великолепная чемпионка. Пожалуй, мне придётся непросто. У неё очень мощная подача. Это все знают. Это то, чего мне стоит ожидать. Нужно будет реагировать быстро и стараться использовать свои шансы.
Наша матч на Олимпиаде прошёл в невероятной атмосфере. Я провела прекрасный поединок. Я была очень молода. В то время подобных больших побед у меня не было. Тот успех придал мне уверенности. Он позволил поверить, что с топ-теннисистками я могу играть стабильно.
В том матче Серена дала мне шансы, и я их использовала. Это был особенный момент. Я отлично двигалась, доставала много мячей. Во втором сете она предоставила мне возможности. Помню, что в первой партии при счёте 5:4 я подавала на сет и смогла справиться с давлением", — цитирует Свитолину официальный сайт US Open.
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