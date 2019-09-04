Ван Цян — о разгромном поражении от Серены: я не могла справиться с такой мощью

Китаянка Ван Цян прокомментировала поражение от американки Серены Уильямс в четвертьфинале US Open со счётом 1:6, 0:6.

«Это самая большая арена в мире, мне пришлось тяжело. Серена оказывала большое давление на меня. Играть с ней непросто. Серена — великолепная теннисистка. Я не знаю, что сказать. Что меня больше всего удивило? Её сила. Я не могла справиться с такой мощью. Это чересчур для меня. Мне нужно укреплять мышцы.

В целом это были хорошие две недели, если не брать в расчёт последний матч. Я могу оценить своё выступление позитивно. Мы уже поговорили с тренером и с позитивом смотрим в будущее", — цитирует Ван Цян официальный сайт турнира.

За выход в финал US Open Серена поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.