Ван Цян — о разгромном поражении от Серены: я не могла справиться с такой мощью
Китаянка Ван Цян прокомментировала поражение от американки Серены Уильямс в четвертьфинале US Open со счётом 1:6, 0:6.
«Это самая большая арена в мире, мне пришлось тяжело. Серена оказывала большое давление на меня. Играть с ней непросто. Серена — великолепная теннисистка. Я не знаю, что сказать. Что меня больше всего удивило? Её сила. Я не могла справиться с такой мощью. Это чересчур для меня. Мне нужно укреплять мышцы.
В целом это были хорошие две недели, если не брать в расчёт последний матч. Я могу оценить своё выступление позитивно. Мы уже поговорили с тренером и с позитивом смотрим в будущее", — цитирует Ван Цян официальный сайт турнира.
За выход в финал US Open Серена поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.
С. Уильямс одержала 100-ю победу на US Open
- 4 сентября 2019
-
11:58
-
11:33
-
11:33
-
11:14
-
10:58
-
10:44
-
10:31
-
10:12
-
10:09
-
09:55
-
09:54
-
09:29
-
09:25
-
09:05
-
09:02
-
08:54
-
08:46
-
08:30
-
08:18
-
08:01
-
07:51
-
07:40
-
07:00
-
03:33
-
03:13
-
00:49
-
00:37
-
00:28
-
00:17
- 3 сентября 2019
-
23:59
-
23:41
-
22:47
-
22:25
-
21:57
-
20:54
Партнерский контент