С. Уильямс: у меня лучшая работа в мире

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс, обыграв китаянку Ван Цян в четвертьфинале Открытого чемпионата США, одержала свою 100-ю победу на турнире. На одну победу больше имеет Крис Эверт, на счету которой шесть чемпионских титулов на кортах Нью-Йорка в 1970-е — 80-е годы.
«Считаю, спорт проделал долгий путь с того времени. Очень приятно видеть, как женщины выступают в спорте высших достижений. Как по мне, это лучшая работа в мире, доступная женщине. Хотя я, конечно, немного необъективна.
На протяжении многих лет мы страстно боролись за многое. Нам ещё есть что делать в этом направлении, но за эти десятилетия многое уже пройдено», — цитирует Уильямс Sport24.co.za.
37-летняя Уильямс шесть раз становилась чемпионкой US Open, впервые — ещё в 1999 году, когда ей было 18 лет.
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