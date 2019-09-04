Сенсационный проигрыш Федерера 78-й ракетке мира — в обзоре 1/4 финала US Open

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате США под третьим номером, не смог выйти в полуфинал, проиграв 78-й ракетке мира болгарину Григору Димитрову со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 3 часа 8 минут.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

За выход в финал соревнований Димитров поспорит с россиянином Даниилом Медведевым (5), который обыграл швейцарца Стэна Вавринку (23) — 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. Турнир завершится 8 сентября.

В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович. Он не сумел защитить титул в нынешнем розыгрыше, снявшись в ходе матча четвёртого круга с Вавринкой.