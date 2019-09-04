С. Уильямс: я никого не пытаюсь напугать

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс опровергла точку зрения о том, что она пугает своих соперниц.



«Я никого не пытаюсь напугать. Я та, кем являюсь на самом деле. Я всегда была человеком, который выходит на корт, кричит, жалуется, плачет и борется. Я невероятно страстно отношусь к тому, что делаю. Большинство людей, любящих свою работу, относятся к ней со всей страстью. Я делаю так же», — приводит слова Уильямс Tennis World USA.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Серена разгромила представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:1, 6:0. За выход в финал бывшая первая ракетка мира поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.

В 2018 году победительницей US стала японка Наоми Осака.

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