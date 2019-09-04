Шарапова оценила точку зрения о том, что она успешна в бизнесе из-за внешности
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова прокомментировала точку зрения некоторых людей о том, что ей удаётся заключать бизнес-контракты только потому, что она является привлекательной блондинкой.
«Что я могу сказать? Удачи! Вы можете отправиться в салон и покраситься в блоиндинку, но на самом деле нужно гораздо большее. Если так действительно говорят, то пусть попробуют всё сделать сами. Я вложила хорошие деньги, чтобы заполучить отличную команду», — сказала Шарапова в интервью The Wall Street Journal.
В первом круге Открытого чемпионата США бывшая первая ракетка мира проиграла американке Серене Уильямс со счётом 1:6, 1:6. По итогам турнира Шарапова покинет первую сотню рейтинга WTA.
Шарапова оценила возможность приезда в Россию
Одна сатана. Муж Серены тоже поиздевался над Шараповой
Он просто надел футболку с намёком на допинговое прошлое Марии. И ему ничуть не стыдно!
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