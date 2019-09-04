Димитров — самый низкорейтинговый полуфиналист US Open с 1991 года

78-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров пробился в полуфинал Открытого чемпионата США, одолев представителя Швейцарии Роджера Федерера, посеянного под третьим номером, со счётом 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. Болгарин стал самым низкорейтинговым полуфиналистом турнира «Большого шлема» с 2008 года — тогда в полуфинал Уимблдона вышел немец Райнер Шюттлер (94-я ракетка мира).
Григор также стал самым низкорейтинговым полуфиналистом US Open с 1991 года. 28 лет назад американец Джимми Коннорс добрался до этой стадии, будучи 174-й ракеткой планеты, сообщает пресс-служба ATP.
За выход в финал Димитров поспорит с россиянином Даниилом Медведевым, который обыграл в четвертьфинале Стэна Вавринку.
В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.
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