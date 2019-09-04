ITF объявила об изменениях в формате Кубка Дэвиса с 2020 года

Международная федерация тенниса рассказала об изменениях, которые затронут Кубок Дэвиса со следующего года. Вместо двух региональных групп в зонах «Америки», «Азия/Океания» и «Европа/Африка» будут созданы две мировые группы. Для обеих этих групп создадут дополнительный раунд плей-офф, который будет проводиться параллельно с отборочными матчами в финальную часть Кубка Дэвиса. В 2020 году эти игры пройдут в марте, сообщает официальный сайт организации.
В каждой из мировых групп окажется по 24 сборные. В сентябре 2020-го они проведут по 12 матчей в традиционном формате из пяти встреч. При этом изменений в зональных группах 3 и 4 не будет.
В ITF отметили, что изменения повысят степень конкуренции на всех уровнях.
В 2019 году финал Кубка Дэвиса состоится в Мадриде с 18 по 24 ноября.
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