Надаль рассказал, как ему удалось спасти маленького ребёнка на US Open

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал инцидент с маленьким ребёнком, которого едва не задавила толпа фанатов на US Open. Мальчик хотел взять автограф у 18-кратного победителя турниров «Большого шлема», однако другие болельщики не обратили на него внимания. Толпа сильно прижала его к ограждению. Ребёнок испугался и заплакал. Надаль перетащил мальчика в коридор для теннисистов и смог его успокоить.
«Он плакал, но проблема была даже не в этом, а в том, что он словно не мог дышать. Такое иногда в толпе случается. Там было так много людей и среди их оказался маленький ребёнок. Думаю, мне повезло увидеть его. В тот момент он уже начал паниковать. Хорошо, что нам удалось его вытащить оттуда. Через минуту ему уже стало гораздо лучше», — приводит слова Надаля ESPN.
В четвертьфинале US Open Рафаэль сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.
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