Курье предложил оштрафовать Гоффена за слабое сопротивление Федереру

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джим Курье раскритиковал бельгийца Давида Гоффена, который в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США взял всего четыре гейма у Роджера Федерера. В воскресенье Гоффен уступил титулованному сопернику со счётом 2:6, 2:6, 0:6.

«Роджер уверенно себя чувствовал, но как насчёт Гоффена? Такой странный третий сет, где он просто лёг и сдался — он признал это на пресс-конференции. В той партии он взял всего семь очков. Это заставляет задуматься об общей картине. Игроки начинают вести себя не совсем профессионально.

Карлу Суарес Наварро оштрафовали за такое на $ 40 тыс. А как насчёт Гоффена? Он сдал третий сет», — приводит слова Курье Tennis World USA.

После победы над Гоффеном Федерер вышел в четвертьфинал US Open, где уступил 78-й ракетке мира болгарину Григору Димитрову, который в полуфинале турнира сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.