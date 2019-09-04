Фигуристка Евгения Медведева – Даниилу Медведеву: верю в твою победу на US Open!

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева поздравила своего соотечественника и однофамильца Даниила Медведева с победой над швейцарцем Стэном Вавринкой (23) со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1 в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису.



«Поздравляю Даниила Медведева с выходом в полуфинал US Open. Верю в твою победу на турнире и желаю удачи! Надеюсь увидеть тебя в финале Олимпиады-2020 в Токио», — написала фигуристка в своём «твиттере».



За выход в финал Медведев поспорит с Григором Димитровым из Болгарии, обыгравшим третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера со счётом 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.



В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.