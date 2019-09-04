Соболенко – Турсунову: ты мне очень нужен! Я не хочу тебя терять

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко обратилась к российскому тренеру Дмитрию Турсунову, с которым прекратила сотрудничество.
«Я просто хочу сказать, что не знаю, что происходит сейчас. Кажется, что мы сумасшедшие… В один момент всё хорошо, а на другой день мы оба хотим убить друг друга! Я хочу сказать, что люблю его как тренера и доверяю ему больше, чем другим! И я чувствую, что мы можем расти вместе и достигать наших целей! И я не хочу видеть кого-то ещё рядом со мной. Он продолжает говорить: «Я не чувствую, что действительно нужен тебе». Блин, ты мне очень нужен! Но мне нужен тот Дмитрий, который был в начале наших взаимоотношений — сильный, умный, спокойный И я даже не знаю, настоящий мужчина, настоящий тренер… Знаю, что некоторые люди подумают: «Кто?! Дмитрий сообразительный, сильный и спокойный? Нет, это невозможно». Но я знаю настоящего тебя, мы прошли через многое вместе…
И после того как мы попали в больницу, потому что с Джейсоном случилось что-то странное, я действительно боялась, что с ним случилось что-то опасное. Я смотрю на всех вас, ребята, и понимаю: вы моя самая большая поддержка… Я не хочу тебя терять. Просто хотела сказать это. Я знаю, это звучит странно, как будто мы пара и мы вместе уже 30 лет, но я думаю, что отношения между игроком и тренером примерно такие… Я не знаю, вероятно, он убьёт меня после того, как прочитает это… Прежде чем убьёшь меня, я просто хочу извиниться! Я написала это в 23:45, так что, может быть, из-за этого здесь много эмоций», — написала Соболенко в своём «инстаграме».
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