Димитров поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале US Open

Болгарский теннисист Григор Димитров, обыгравший в четвертьфинале Открытого чемпионата США третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1, поделился мыслями о предстоящей встречи с россиянином Даниилом Медведевым (5).
«Очевидно, что он был сосредоточен на своей игре на протяжении всего лета. Медведев отлично его провёл. Он очень уверен в себе, победил в Цинциннати и уже оказался так высоко здесь. Провёл множество действительно хороших матчей.
Я не смотрел за его поединками внимательно. Только что видел немного, как он играл. Очевидно, он всё делает правильно. Опять же, это не будет простой матч. Меня ждёт хороший день, мы снова в пути», — приводит слова Димитрова официальный сайт Открытого чемпионата США.
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