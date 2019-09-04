Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Димитров поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале US Open

Димитров поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале US Open
Теннис / US Open 2019 0

Болгарский теннисист Григор Димитров, обыгравший в четвертьфинале Открытого чемпионата США третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1, поделился мыслями о предстоящей встречи с россиянином Даниилом Медведевым (5).

«Очевидно, что он был сосредоточен на своей игре на протяжении всего лета. Медведев отлично его провёл. Он очень уверен в себе, победил в Цинциннати и уже оказался так высоко здесь. Провёл множество действительно хороших матчей.

Я не смотрел за его поединками внимательно. Только что видел немного, как он играл. Очевидно, он всё делает правильно. Опять же, это не будет простой матч. Меня ждёт хороший день, мы снова в пути», — приводит слова Димитрова официальный сайт Открытого чемпионата США.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент