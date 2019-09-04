Видео: удивительный удар американца Сока в матче парного разряда US Open

В матче третьего круга Открытого чемпионата США в мужском парном парном разряде между американцами братьями Брайанами и их соотечественниками – дуэтом Джек Сок/Джек Уитроу – произошёл удивительный эпизод.
В начале второго сета Сок сумел с трудом отразить удар в углу корта, после чего побежал занимать нужную позицию на корте. Однако Брайан решил нанести удар в противоход сопернику и почти сумел его подловить. Сок не успел затормозить, поэтому решил сделать поворот на 360 градусов и в таком положении сумел отразить удар.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» US Open.
Партнёр теннисиста, однако, не оценил его стараний и отправил мяч в аут, после чего Уитроу пришлось извиняться перед Соком, который глядел на него в полном недоумении. Эта ошибка не помешала паре одержать победу со счётом 6:4, 7:5 и выйти в следующий круг.
- 4 сентября 2019
-
19:35
-
19:13
-
17:40
-
17:19
-
16:55
-
15:51
-
15:41
-
15:18
-
15:05
-
14:55
-
14:23
-
13:54Виландер назвал Медведева гением тактики Эксклюзив
-
13:30
-
13:06
-
12:43
-
12:10
-
11:58
-
11:33
-
11:33
-
11:14
-
10:58
-
10:44
-
10:31
-
10:12
-
10:09
-
09:55
-
09:54
-
09:29
-
09:25
-
09:05
-
09:02
-
08:54
-
08:46
-
08:30
-
08:18