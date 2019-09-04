Видео: удивительный удар американца Сока в матче парного разряда US Open

В матче третьего круга Открытого чемпионата США в мужском парном парном разряде между американцами братьями Брайанами и их соотечественниками – дуэтом Джек Сок/Джек Уитроу – произошёл удивительный эпизод.



В начале второго сета Сок сумел с трудом отразить удар в углу корта, после чего побежал занимать нужную позицию на корте. Однако Брайан решил нанести удар в противоход сопернику и почти сумел его подловить. Сок не успел затормозить, поэтому решил сделать поворот на 360 градусов и в таком положении сумел отразить удар.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» US Open.



Партнёр теннисиста, однако, не оценил его стараний и отправил мяч в аут, после чего Уитроу пришлось извиняться перед Соком, который глядел на него в полном недоумении. Эта ошибка не помешала паре одержать победу со счётом 6:4, 7:5 и выйти в следующий круг.