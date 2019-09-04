Легендарный теннисист Лендл рассказал, в чём Медведев уступает «большой тройке»

Бывшая первая ракетка мира Иван Лендл поделился мыслями о причинах, по которым серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер продолжают находиться на вершине мирового рейтинга, а также рассказал, почему молодые игроки во главе с россиянином Даниилом Медведевым не смогут подобраться к ним в ближайшее время.
«Почему все стали выступать дольше? Теннисисты в 32-33 года сейчас выглядят, как 26-летние игроки в моё время. Роджеру уже 38 лет. Они всё ещё в гонке за победы на турнирах «Большого шлема». Почему? Отчасти потому, что они работают над своим телом. Они лучше питаются, мы не слишком заботились об этом. У них есть тренер, физиотерапевт, они играют меньше турниров, чтобы беречь тело. Комбинация всех этих вещей усложняет борьбу молодым игрокам. Они соревнуются с двумя поколениями, а не с одним. Они конкурируют с большим количеством игроков, и их трудно пройти.
Почему молодые игроки не могут приблизиться? Есть много причин для этого. Сказывается недостаток опыта, их физическая форма уступает. Ребята вроде Медведева, Хуркача, Шаповалова в сравнении с Джоковичем, Надалем и Федерером не обладают таким же физически развитым телом. Требуется время, чтобы развить его. В наше время нужна была скорость восстановления, теперь необходима сила», — приводит слова Лендла Tennis World USA.
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