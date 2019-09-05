Медведев: должен был проиграть 4 из 5 матчей US Open

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в четвертьфинале Открытого чемпионата США над Стэном Вавринкой (7:6, 6:3, 3:6, 6:1) заявил, что должен был проиграть почти во всех матчах US Open.
«Спасибо за поздравления, это действительно противоречивый турнир для меня. Я выиграл 5 матчей, и давайте будем честны: в четырех из них я должен был проиграть. Я всегда стараюсь делать всё для победы, но уже во втором матче меня начали мучить судороги. В третьем раунде тоже было сложно справиться: Фелисиано Лопес показал лучший теннис, который я вообще видел в его исполнении. Все матчи здесь были безумными, особенно сегодняшний. Мне было невероятно тяжело, но я всё же выиграл. У меня нет слов, я просто счастлив быть в полуфинале.
Сложно сказать, что будет через 4-5 лет. Мне хочется сохранять и совершенствовать свой уровень игры. Моя цель номер один — побеждать в каждом матче. Постараюсь выиграть максимальное число поединков", — приводит слова Медведева Eurosport.
В полуфинале Медведев сыграет с представителем Болгарии Григором Димитровом в пятницу, 6 сентября.
- 5 сентября 2019
-
02:00
-
01:45
- 4 сентября 2019
-
23:48
-
22:17
-
21:02
-
19:35
-
19:13
-
17:40
-
17:19
-
16:55
-
15:51
-
15:41
-
15:18
-
15:05
-
14:55
-
14:23
-
13:54Виландер назвал Медведева гением тактики Эксклюзив
-
13:30
-
13:06
-
12:43
-
12:10
-
11:58
-
11:33
-
11:33
-
11:14
-
10:58
-
10:44
-
10:31
-
10:12
-
10:09
-
09:55
-
09:54
-
09:29
-
09:25
-
09:05