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Медведев: должен был проиграть 4 из 5 матчей US Open

Медведев: должен был проиграть 4 из 5 матчей US Open
Теннис / US Open 2019 0

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в четвертьфинале Открытого чемпионата США над Стэном Вавринкой (7:6, 6:3, 3:6, 6:1) заявил, что должен был проиграть почти во всех матчах US Open.

«Спасибо за поздравления, это действительно противоречивый турнир для меня. Я выиграл 5 матчей, и давайте будем честны: в четырех из них я должен был проиграть. Я всегда стараюсь делать всё для победы, но уже во втором матче меня начали мучить судороги. В третьем раунде тоже было сложно справиться: Фелисиано Лопес показал лучший теннис, который я вообще видел в его исполнении. Все матчи здесь были безумными, особенно сегодняшний. Мне было невероятно тяжело, но я всё же выиграл. У меня нет слов, я просто счастлив быть в полуфинале.

Сложно сказать, что будет через 4-5 лет. Мне хочется сохранять и совершенствовать свой уровень игры. Моя цель номер один — побеждать в каждом матче. Постараюсь выиграть максимальное число поединков", — приводит слова Медведева Eurosport.

В полуфинале Медведев сыграет с представителем Болгарии Григором Димитровом в пятницу, 6 сентября.

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