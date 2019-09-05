Берреттини обыграл Монфиса в 5 сетах за 4 часа и вышел в полуфинал US Open

Итальянский теннисист Маттео Берреттини, посеянный под 24-м номером, пробился в 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису, обыграв четвертьфинале турнира 13-го сеяного француза Гаэля Монфиса в пяти сетах — 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5).



Встреча продолжалась без малого 3 часа 57 минут. Берреттини сделал 15 эйсов, заработал 57 виннеров, совершил шесть двойных и 64 невынужденные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 17. На счету Монфиса 10 подач на вылет, 41 виннер, 17 двойных и 51 невынужденная ошибка, а также пять реализованных брейк-пойнтов из 15.



В полуфинале турнира Берреттини сыграет с победителем противостояния аргентинца Диего Шварцмана и испанца Рафаэля Надаля, посеянного под 2-м номером.