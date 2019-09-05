Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Берреттини обыграл Монфиса в 5 сетах за 4 часа и вышел в полуфинал US Open

Берреттини обыграл Монфиса в 5 сетах за 4 часа и вышел в полуфинал US Open
Теннис / US Open 2019 0

Итальянский теннисист Маттео Берреттини, посеянный под 24-м номером, пробился в 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису, обыграв четвертьфинале турнира 13-го сеяного француза Гаэля Монфиса в пяти сетах — 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась без малого 3 часа 57 минут. Берреттини сделал 15 эйсов, заработал 57 виннеров, совершил шесть двойных и 64 невынужденные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 17. На счету Монфиса 10 подач на вылет, 41 виннер, 17 двойных и 51 невынужденная ошибка, а также пять реализованных брейк-пойнтов из 15.

В полуфинале турнира Берреттини сыграет с победителем противостояния аргентинца Диего Шварцмана и испанца Рафаэля Надаля, посеянного под 2-м номером.

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2019, среда. 21:20 МСК
Маттео Берреттини
25
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
           
3 		6 6 3 7 7
6 		3 2 6 6 5
             
Гаэль Монфис
13
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент