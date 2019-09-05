Медведев: меня называют тактическим гением, буду и дальше играть так

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об особенностях своего игрового стиля в преддверии полуфинального матча Открытого чемпионата США с болгарином Григором Димитровым.

«Я понимаю, что соперникам против меня играть некомфортно. Я тренируюсь во Франции против игроков из второй, третьей сотни. Я начинаю играться с ними, давать им такие моменты, чтобы они думали: «ОК, гейм мой, сейчас я выиграю очко», и затем они его не выигрывают. Это сводит их с ума. Там есть один русский парень, такой же темпераментный, как и я. В таких ситуациях он просто бесится. Я развиваю свой стиль и надеюсь, что людям он понравится. Когда я был ниже в рейтинге, болельщики смотрели на меня и говорили, что мой стиль игры ужасен, что так матч выигрывать невозможно. А теперь люди говорят, что это круто. Меня даже называют тактическим гением, поэтому буду и дальше играть так и развиваться.



Я всё ещё считаю, что мне есть что усовершенствовать. Когда я не на турнире, мы с тренером постоянно думаем, что стоит сделать, чтобы продолжить прогрессировать. Например, если говорить об этом турнире или Цинциннати, то были два матча, когда мне пришлось полностью поменять игру посреди матча. Мой план не работал, и если бы я продолжил играть по-своему, то проиграл бы. Мне пришлось перейти на сильные удары, чего я не люблю делать. Я не люблю отрабатывать их на тренировке, но приходится, и это приносит определенные плоды», — приводит слова Медведева Eurosport.

Тренер Медведева: Даниил не злодей, а непонятый гений