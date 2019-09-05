Чесноков: ключевое качество Медведева — сильная нервная система

Бывший знаменитый теннисист Андрей Чесноков рассказал о сильных качествах россиянина Даниила Медведева, благодаря которым он пробился в полуфинал US Open.

«У Даниила нервы и хватка просто железные. Кроме того, что он здорово играет с помощью феноменальных ног, сильной подачи, плотных ударов, ему еще присуще качество, которое я считаю главным, — нервная система. Неважно, какой счет в матче — 0:1, 1:1 или 6:6. При счете 6:6 Медведев играет даже лучше, чем при 1:1 или 2:2. Он концентрируется в этот момент. Первый сет четвертьфинала с Вавринкой тому доказательство. Медведев вел 5:4, и была его подача. Он проиграл ее. Потом Стэн повел 6:5, и в следующем гейме Даниил проигрывает на своей подаче 0:30. Всё, Вавринка мог спокойно выигрывать сет. Другой бы на месте Медведева дернулся. А Даниил не запаниковал и выиграл на тай-брейке», — приводят слова Чеснокова «Известия».