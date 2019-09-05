Камельзон: от Медведева можно ждать в будущем больших результатов.

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выступления Даниила Медведева на US Open, где в полуфинале россиянин встретится с болгарином Григором Димитровым.



«Проблемы с мышцами, из-за которых Медведев сделал два медицинских перерыва, сыграли свою роль в том, что встреча с Вавринкой затянулась. Тем не менее, Даниил вышел на корт, поскольку понимает, что на US Open собирается много болельщиков. На таких больших турнирах непросто сниматься с матчей — это не всегда приветствуется зрителями и организаторами. В результате Медведев проявил мужество в полном смысле этого слова. Он посчитал, что если разогреет мышцы и сумеет встать на ноги, то продолжит игру. У него это получилось. Наш теннисист блестяще отыграл тот первый сет, где брал паузу.



У Медведева не в первый раз наблюдается непростое вхождение в игру. Он часто плохо стартует и проигрывает первые сеты. Если Даниил избавится от этой своей детской болезни, то станет игроком номер один. Тем более он грамотно выстроил игру против Вавринки. Выиграв первые два сета, отдал сопернику третий. Сделал это для того, чтобы отдохнуть, восстановиться и с листа взять четвертый сет. Эта тактика сработала. В лице Медведева растет уникальный российский спортсмен, от которого можно ждать больших результатов», — приводят слова Камельзона «Известия».

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