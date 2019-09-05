Андрееску, начав сезон вне топ-100, после успеха на US Open пробилась в топ-10

19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску на US Open обыграла Элисе Мертенс и вышла в полуфинал турнира. Это всего лишь её четвёртая игра в основной сетке «Большого шлема», а также дебют на US Open. Ранее на турнирах подобного уровня Андрееску не проходила дальше второго круга.
Канадка – первая за последние 10 лет теннисистка младше 20 лет в полуфинале US Open. В 2009 году самой юной была Каролин Возняцки.
Этот год стал невероятно результативным для Андрееску. В матче с Мертенс она одержала 12-ю победу подряд. Она не проигрывает с тех пор, как вернулась в строй после травмы плеча. Всего в этом году она выиграла 43 матча при 4 поражениях.
Этот сезон Андрееску начала за пределами топ-100, но уже с 9 сентября молодая теннисистка войдёт в топ-10 рейтинга.
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