Бенчич прокомментировала первый в карьере выход в полуфинал ТБШ

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поделилась впечатлениями от первого в карьере выхода в полуфинал турнира «Большого шлема». В четвертьфинале US Open она обыграла хорватку Донну Векич со счётом 7:6 (7:5), 6:3.



«Конечно, ощущения отличные. После игры эмоции ещё остались. Я просто счастлива. Я знала, что матч будет сложным. Донна сейчас в отличной форме. Она вновь показала это. Думаю, в нашем матче были розыгрыши высокого качества. Мне точно пришлось нелегко. Но я смогла сохранить спокойствие в важных моментах и нашла путь к победе.

Думаю, исход матча решили небольшие моменты. Даже во втором сете мне было непросто. Я старалась действовать разнообразно и умно. Рада, что подача выручила меня в важных моментах, хотя я и допустила несколько двойных ошибок. Может, мне немного больше повезло", — цитирует Бенчич официальный сайт турнира.



В полуфинале Белинда сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.