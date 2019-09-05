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Бенчич прокомментировала первый в карьере выход в полуфинал ТБШ

Бенчич прокомментировала первый в карьере выход в полуфинал ТБШ
Теннис / US Open 2019 0

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поделилась впечатлениями от первого в карьере выхода в полуфинал турнира «Большого шлема». В четвертьфинале US Open она обыграла хорватку Донну Векич со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

«Конечно, ощущения отличные. После игры эмоции ещё остались. Я просто счастлива. Я знала, что матч будет сложным. Донна сейчас в отличной форме. Она вновь показала это. Думаю, в нашем матче были розыгрыши высокого качества. Мне точно пришлось нелегко. Но я смогла сохранить спокойствие в важных моментах и нашла путь к победе.

Думаю, исход матча решили небольшие моменты. Даже во втором сете мне было непросто. Я старалась действовать разнообразно и умно. Рада, что подача выручила меня в важных моментах, хотя я и допустила несколько двойных ошибок. Может, мне немного больше повезло", — цитирует Бенчич официальный сайт турнира.

В полуфинале Белинда сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.

Бенчич впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»
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