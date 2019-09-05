19-летняя Андрееску — о выходе в полуфинал US Open: я заслужила быть здесь

19-летняя канадка Бьянка Андрееску поделилась впечатлениями от первого в карьере выхода в полуфинал турнира «Большого шлема». В четвертьфинале US Open она одолела бельгийку Элисе Мертенс со счётом 3:6, 6:2, 6:3.
«Для такого результата потребовалось упорно трудиться. Страсть к игре также всегда была со мной. Хотя в тяжёлые моменты нужно было стараться сохранять оптимизм. Думаю, для всех выход в полуфинал турнира „Большого шлема“ является потрясением, потому что мы с детства мечтаем об этом. Я упорно сражалась, чтобы добиться такого. Я заслужила быть здесь. Надеюсь пройти ещё дальше. Но если бы мне год назад сказали, что я выйду в полуфинал US Open, я бы назвала этого человека сумасшедшим.
В ходе матча я сказала себе, что нужно продолжать бороться и надеяться на изменение ситуации. Я постаралась играть агрессивнее, чем в первом сете. В начале матча я много ошибалась", — цитирует Андрееску официальный сайт тура.
В полуфинале Бьянка сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.
«Я тренировалась с ней один раз — в Торонто. Знаю, что она старается побыстрее принимать мяч, ей нравится играть агрессивно. У Белинды отличная подача. Она здорово двигается. Мне нужно будет сосредоточиться на себе и продолжать играть так, что обычно. Каждая из четырёх оставшихся участниц может выиграть турнир. Во втором полуфинале сыграют невероятные спортсменки. Я понимаю, что мне придётся нелегко. Если выиграю, выйду в финал. Сейчас я хочу насладиться моментом», — сказала Андрееску.
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