Надаль успокоил болельщиков: физически я в порядке

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США, где его соперником был Диего Шварцман из Аргентины. Надаль, получивший второй номер посева, не отдал Шварцману (20) ни сета: 6:4, 7:5, 6:2. Продолжительности встречи составила 2 часа 48 минут.
В третьем сете Надаль дважды обращался к физиотерапевту. После матча испанец успокоил болельщиков: с его здоровьем всё хорошо.
«Физически я в порядке. Сегодня был тяжёлый день, высокая влажность. Порой я потею, и это создаёт трудности. Но ближе к концу матча я стал лучше себя чувствовать.
Я победил в трёх сетах, но было непросто, особенно тогда, когда я проиграл четыре гейма подряд. С Диего сложно играть, когда он уверен в своих силах», — приводит слова Надаля Tennis365.
В полуфинальном матче US Open Надаль сразится с Маттео Берреттини (24) из Италии, который в четвертьфинале прошёл француза Гаэля Монфиса (13). Матч состоится 6 сентября.
- 5 сентября 2019
-
10:06
-
10:01
-
09:34
-
09:24
-
08:58
-
08:52
-
08:38
-
08:17
-
07:49
-
06:29
-
05:41
-
04:16
-
02:39
-
02:00
-
01:45
- 4 сентября 2019
-
23:48
-
22:17
-
21:02
-
19:35
-
19:13
-
17:40
-
17:19
-
16:55
-
15:51
-
15:41
-
15:18
-
15:05
-
14:55
-
14:23
-
13:54Виландер назвал Медведева гением тактики Эксклюзив
-
13:30
-
13:06
-
12:43
-
12:10
-
11:58