Надаль успокоил болельщиков: физически я в порядке

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США, где его соперником был Диего Шварцман из Аргентины. Надаль, получивший второй номер посева, не отдал Шварцману (20) ни сета: 6:4, 7:5, 6:2. Продолжительности встречи составила 2 часа 48 минут.

В третьем сете Надаль дважды обращался к физиотерапевту. После матча испанец успокоил болельщиков: с его здоровьем всё хорошо.

«Физически я в порядке. Сегодня был тяжёлый день, высокая влажность. Порой я потею, и это создаёт трудности. Но ближе к концу матча я стал лучше себя чувствовать.

Я победил в трёх сетах, но было непросто, особенно тогда, когда я проиграл четыре гейма подряд. С Диего сложно играть, когда он уверен в своих силах», — приводит слова Надаля Tennis365.

В полуфинальном матче US Open Надаль сразится с Маттео Берреттини (24) из Италии, который в четвертьфинале прошёл француза Гаэля Монфиса (13). Матч состоится 6 сентября.