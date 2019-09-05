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Берреттини объяснил, почему рассмеялся, совершив двойную ошибку на матчболе

Берреттини объяснил, почему рассмеялся, совершив двойную ошибку на матчболе
Теннис / US Open 2019 0

Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, почему он засмеялся, когда на матчболе в пятом сете четвертьфинала US Open с французом Гаэлем Монфисом выполнил двойную ошибку. В итоге Маттео одержал победу со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5).

«Я засмеялся, потому что выполнял вторую подачу и немного поменял хват. Я не знаю, что случилось. Определённо сказалось давление. Я ощущал напряжение. Я засмеялся, но внутри просто умирал.

Я также допустил простую ошибку в ударе с лёта при счёте 30:15. Но сказал себе, что нужно продолжать идти вперёд. Форхенд является моим главным оружием. Затем идёт моя подача. Также сегодня я выполнял отличные удары с бэкхенда и грамотно использовал резаные. Я горжусь своим теннисом", — цитирует Берреттини официальный сайт тура.

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