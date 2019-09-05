Медведев: парни из Big 3 даже разминки проводят лучше

Полуфиналист Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев рассказал, благодаря чему, по его мнению, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович доминируют на корте.
«Когда играешь против Big 3, как мы их называем, это всегда что-то особенное. У каждого из них как минимум 16 титулов на турнирах «Большого шлема». Иными словами, чтобы их догнать, надо четыре года подряд выигрывать каждый турнир. Это просто невероятно.
Я уже играл с каждым из них. Когда выходишь с ними на корт и разминаешься, то сразу понимаешь, что они лучше всех нас. Я трижды играл с Роджером, и всякий раз это было непросто. Может, я мог победить его в Шанхае, но в двух других матчах даже близко не подходил к победе. Но это интересно, так как, чем больше матчей я играю с оппонентами, с которыми по-настоящему не в состоянии конкурировать, тем чаще заставляю самого себя прибавлять», — цитирует Медведева официальный сайт US Open.
По количеству титулов на турнирах «Большого шлема» лидирует Федерер, 20 раз становившийся сильнейшим. Следом за ним идут Надаль и Джокович, у которых 18 и 16 титулов соответственно.
В полуфинальном матче US Open Медведев, победивший в четвертьфинале швейцарца Стэна Вавринку, сразится с Григором Димитровым из Болгарии, одолевшим Федерера.
- 5 сентября 2019
-
10:06
-
10:01
-
09:34
-
09:24
-
08:58
-
08:52
-
08:38
-
08:17
-
07:49
-
06:29
-
05:41
-
04:16
-
02:39
-
02:00
-
01:45
- 4 сентября 2019
-
23:48
-
22:17
-
21:02
-
19:35
-
19:13
-
17:40
-
17:19
-
16:55
-
15:51
-
15:41
-
15:18
-
15:05
-
14:55
-
14:23
-
13:54Виландер назвал Медведева гением тактики Эксклюзив
-
13:30
-
13:06
-
12:43
-
12:10
-
11:58