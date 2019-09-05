У Надаля были проблемы с желудком перед матчем со Шварцманом

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что перед четвертьфинальным матчем с аргетинцем Диего Шварцманом на Открытом чемпионате США испытывал проблемы с желудком. Надаль, посеянный под вторым номером, обыграл Шварцмана (20) в трёх сетах: 6:4, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут.
«У меня были проблемы с желудком, прежде чем начался матч. И наступило обезвоживание, что привело к судорогам: сначала в кисти, затем в предплечье. Судороги распространились на локоть и даже немного на ноги. Это началось в конце второго сета. Но я принял солевую таблетку, и стало лучше, хотя я понимал, что нужно быстро закончить матч», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
В полуфинале US Open Надаль сыграет с итальянцем Маттео Берреттини (24), обыгравшим до этого Гаэля Монфиса (13) из Франции. Соперники встретятся 6 сентября.
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