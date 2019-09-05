Навратилова: публике не стоило освистывать Джоковича на US Open

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Мартина Навратилова прокомментировала поведение болельщиков на Открытом чемпионате США, освиставших Новака Джоковича, после того как он снялся с матча со Стэном Вавринкой в четвёртом круге турнира. Вавринка выиграл первые два сета — 6:4, 7:5, — а в третьей партии при счёте 2:1 в пользу соперника Джокович из-за травмы плеча отказался от продолжения борьбы.

«Поведение зрителей, усомнившихся, что Джокович честно выкладывался, прежде чем сняться с матча, и освистывавших его, когда он покидал корт, — неприемлемо. Надо было успокоиться. Все мы профессионалы, все хотим играть и не хотим заканчивать матчи досрочно», — цитирует Навратилову Tennis World USA.

На счету Джоковича, первой ракетки мира, 16 титулов на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он уступает лишь Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю, имеющим 20 и 18 титулов соответственно.