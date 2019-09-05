Берреттини назвал Надаля величайшим бойцом в истории тенниса

Итальянский теннисист Маттео Берреттини высоко отозвался о бывшей первой ракетке мира Рафаэле Надале, своём будущем сопернике на Открытом чемпионате США. Берреттини и Надаль вышли в полуфинал турнира, после того как обыграли Гаэля Монфиса и Диего Шварцмана соответственно.

«Считаю, он величайший боец в истории нашего вида спорта. То, что он делает, просто невероятно. Я восхищаюсь им, тем, как он ведёт себя на корте. Мне нравится его подход к игре — думаю, в этом он близок к совершенству. Он всегда сосредоточен, даже когда ведёт 5:0 в сете и 40:0 в гейме. А это непросто. Браво!» — приводит слова Берреттини Tennis World USA.

По количеству титулов на турнирах «Большого шлема» Надаль уступает лишь Роджеру Федереру. У испанца 18 титулов, а у швейцарца — 20.

Надаль и Берреттини сыграют в полуфинале US Open 6 сентября. В другой встрече в этот же день россиянин Даниил Медведев сразится с 78-й ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии.