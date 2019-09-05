Многократная чемпионка ТБШ Маттек-Сэндс: мне пришлось заново учиться ходить

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде, трёхкратная чемпионка мэйджоров в миксте, олимпийская чемпионка американка Бетани Маттек-Сэндс поделилась впечатлениями от выхода в финал Открытого чемпионата США в миксте. Она выступает в дуэте с британцем Джейми Марреем. В прошлом году они стали победителями этого турнира.



«Мы смогли попасть в основную сетку только благодаря уйалд-кард! Несмотря на то, что мы являемся действующими чемпионами, рейтинг Джейми упал, но во многом дело во мне: в феврале я перенесла операцию и долго не выступала. Я до сих пор чувствую, что с каждой неделей состояние колена улучшается.



Это был большой путь. Мне в буквальном смысле пришлось заново учиться ходить, бегать, разрабатывать движения на корте. Теперь же я вновь могу чувствовать свою коленную чашечку. Я одержала много маленьких побед на этом пути. Не могу сказать, что всё случилось быстро, но ощущения прекрасные", — цитирует Маттек-Сэндс официальный сайт тура.

В финале Маттек-Сэндс и Маррей сыграют с представительницей Китайского Тайбэя Чань Хаочин и новозеландцем Майклом Винусом.

