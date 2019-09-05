Циципас призвал проявлять внимание к детям, которых травят в школе

Греческий теннисист Стефанос Циципас попросил детей проявлять внимание к сверстникам, которые сталкиваются с негативным отношением в свой адрес. Циципас не раз говорил, что в детстве его часто задирали сверстники, из-за чего ему было непросто заниматься теннисом — настолько, что он даже задумывался об уходе из спорта.

«Особая просьба к вам, ребята, возвращающимся в школу в эти дни: если видите кого-то, у кого мало друзей, кого травят из-за этого или из-за стеснительности, из-за плохой одежды, — вмешайтесь! Скажите «привет» или хотя бы улыбнитесь. Никогда не знаешь, с чем этот человек может столкнуться за пределами школы. Доброта может серьёзно изменить чью-то жизнь. Поддерживайте других. Такие простые жесты всегда ценятся в жизни», — написал Циципас в своём «фейсбуке».

На Открытом чемпионате США Циципас, посеянный под восьмым номером, прекратил борьбу в первом круге, уступив россиянину Андрею Рублёву.