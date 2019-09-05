С. Уильямс: в юности Винус была для меня как шпаргалка

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс рассказала, как на неё повлияла её сестра Винус, также добиравшаяся до первой строчки в мировой классификации. Винус Уильямс, родившаяся в 1980 году, свой первый матч в туре провела в 1994-м, а Серена, появившаяся на свет годом позже, — в 1995-м.
Серену спросили, каково было не сыграть ни одного матча в юниорском теннисе и сразу выступать в турнирах WTA.
«Мне понравилось, было круто. Считаю, каждый должен идти своим путём. Я же выступала в туре с Винус, так что у меня была своего рода шпаргалка. Ей приходилось намного сложнее, чем мне, а я имела возможность учиться всему у неё. Я вынесла уроки как из её побед, так и из поражений», — цитирует Уильямс официальный сайт Открытого чемпионата США.
Уильямс-младшая занимает второе место по количеству титулов в женском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема». Она 7 раз побеждала на Australian Open, 3 — на «Ролан Гаррос», 7 — на Уимблдоне и 6 — на US Open — всего 23 раза. У австралийки Маргарет Корт 24 титула.
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