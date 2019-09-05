Надаль назвал основные причины своей успешной карьеры

33-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил, за счёт чего ему удаётся выступать на высоком уровне на протяжении долгого времени. За карьеру Надаль взял 83 титула в одиночном разряде, в том числе 35 на турнирах серии «Мастерс».
«Считаю, мой успех объясняется не только бойцовским духом. Дело в другом. На протяжении всей моей жизни, всей карьеры, считаю, я проявил твёрдый характер. Это помогает сохранять ментальную сосредоточенность, но оставаться при этом расслабленным, а также уважать любого соперника, до самого конца бороться за каждое очко, гейм, сет и матч.
Говорят, на корте я сильный боец с сильным характером. Но я не один такой — в туре много игроков, которые хорошо сражаются», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
По количеству титулов на турнирах «Большого шлема» Надаль уступает лишь Роджеру Федереру: 18 против 20.
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