Надаль назвал основные причины своей успешной карьеры

33-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил, за счёт чего ему удаётся выступать на высоком уровне на протяжении долгого времени. За карьеру Надаль взял 83 титула в одиночном разряде, в том числе 35 на турнирах серии «Мастерс».

«Считаю, мой успех объясняется не только бойцовским духом. Дело в другом. На протяжении всей моей жизни, всей карьеры, считаю, я проявил твёрдый характер. Это помогает сохранять ментальную сосредоточенность, но оставаться при этом расслабленным, а также уважать любого соперника, до самого конца бороться за каждое очко, гейм, сет и матч.

Говорят, на корте я сильный боец с сильным характером. Но я не один такой — в туре много игроков, которые хорошо сражаются», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.

По количеству титулов на турнирах «Большого шлема» Надаль уступает лишь Роджеру Федереру: 18 против 20.



Надаль в 33-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»