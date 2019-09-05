Тренер Гоффена: в матче с Федерером не было ни борьбы, ни энергии, ничего

Швед Томас Юханссон, являющийся тренером бельгийца Давида Гоффена, прокомментировал упрёки в адрес подопечного, который разгромно проиграл швейцарцу Роджеру Федереру в четвёртом круге US Open — 2:6, 2:6, 0:6. В частности, четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джим Курье предложил оштрафовать бельгийца за отказ от борьбы.
«Роджер играл очень хорошо, и я не понимаю, почему Давида критикуют. Он играл неплохо, у него были шансы. Нам нужно понять, где были допущены ошибки. Мы обо всём поговорим. Давид способен играть гораздо лучше, чем в прошедшем матче с Федерером.
Мы ждали большего от этой игры. Но не было ни борьбы, ни энергии, ничего… Нам нужно найти причину. До игры всё было идеально, но затем что-то изменилось", — приводит слова Юханссона Tennis World USA.
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