Монфис: теперь я буду болеть за свою девушку

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение в матче с итальянцем Маттео Берреттини в четвертьфинале Открытого чемпионата США со счётом 6:3, 3:6, 2:6, 6:3, 6:7 (5:7).
«Моя подача не работала. Я допустил много двойных ошибок и слишком часто не попадал первым мячом. Это стало ключевым моментом. Я боролся с этим и с соперником. Пришлось нелегко. Я старался изо всех сил.
Я умею проигрывать достойно. Сегодня я выложился по полной. Зрители были невероятны. Они помогали мне идти вперёд. Было весело. Именно ради такого я и играю. Конечно, мне бы хотелось победить сегодня. Но теперь я буду болеть за свою девушку", — цитирует Монфиса RFI.
Девушкой Гаэля является украинка Элина Свитолина. Её соперницей в полуфинале US Open будет американка Серена Уильямс.
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