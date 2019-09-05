Пике и Шакира посетили матч Надаля на US Open

Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике и его возлюбленная колумбийская певица Шакира посетили матч испанского теннисиста Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате США. В четвертьфинале турнира Надаль, получивший от организаторов второй номер посева, сломил сопротивление аргентинца Диего Шварцмана (20): 6:4, 7:5, 6:2.

Посмотреть фотографии Пике и Шакиры на матче Надаля можно в «Твиттере».

В феврале 2018 года инвестиционная группа Kosmos, основателем и президентом которой является Пике, заключила 25-летний договор на сумму $ 3 млрд с Международной федерацией тенниса. В рамках соглашения предусмотрена реформа Кубка Дэвиса и финансовое обеспечение развития спорта.

Пике не раз был замечен на теннисных матчах вместе с семьёй и друзьями на крупных турнирах вроде мадридского «Мастерса» и итогового турнира года в Лондоне.

