Пике и Шакира посетили матч Надаля на US Open

Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике и его возлюбленная колумбийская певица Шакира посетили матч испанского теннисиста Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате США. В четвертьфинале турнира Надаль, получивший от организаторов второй номер посева, сломил сопротивление аргентинца Диего Шварцмана (20): 6:4, 7:5, 6:2.
Посмотреть фотографии Пике и Шакиры на матче Надаля можно в «Твиттере».
В феврале 2018 года инвестиционная группа Kosmos, основателем и президентом которой является Пике, заключила 25-летний договор на сумму $ 3 млрд с Международной федерацией тенниса. В рамках соглашения предусмотрена реформа Кубка Дэвиса и финансовое обеспечение развития спорта.
Пике не раз был замечен на теннисных матчах вместе с семьёй и друзьями на крупных турнирах вроде мадридского «Мастерса» и итогового турнира года в Лондоне.
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