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Д. Макинрой — о Медведеве: не думаю, что он всю карьеру хочет быть злодеем

Д. Макинрой — о Медведеве: не думаю, что он всю карьеру хочет быть злодеем
Теннис / US Open 2019 0

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой прокомментировал успешное выступление россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате США. В четвертьфинале уроженец Москвы одолел швейцарца Стэна Вавринку со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. Даниил благодаря этой победе поднимется на четвёртую строчку рейтинга ATP.

«Именно такой игрок нам нужен. Он может бросить вызов топ-теннисистам. Даниила воспринимают как злодея, но я не уверен, что он хочет сохранить этот образ на всю карьеру. Пока ему удаётся менять негатив на позитив. Пожалуй, сейчас он чувствует себя просто потрясающе. Так и должно быть», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.

За выход в финал US Open первая ракетка России поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым. Турнир завершится 8 сентября.

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