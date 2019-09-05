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Колобков: для Медведева нет авторитетов. Он готов обыгрывать любого соперника

Колобков: для Медведева нет авторитетов. Он готов обыгрывать любого соперника
Теннис / US Open 2019 0

Министр спорта России Павел Колобков поделился мыслями о прогрессе Даниила Медведева и Карена Хачанова в нынешнем сезоне.

«Мы с Шамилем Анвяровичем Тарпищевым давно это обсуждали, ещё когда ребятам было 15-16 лет. Было понятно, что если они продолжат прогрессировать, будут так же работать, то у них очень хорошие шансы на взрослом уровне о себе заявить.

Очень рад за Медведева. Он раскрылся, в последние четыре-пять месяцев несколько раз был в финале турниров ATP, выиграл «Мастерс», сейчас уже в полуфинале US Open. Видно, что почувствовал уверенность в собственных силах, что для него уже нет авторитетов, готов играть и обыгрывать, по сути, любого соперника, поэтому, конечно, на Олимпиаде у него будут очень хорошие шансы», — приводит слова Колобкова ТАСС.

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