Колобков: для Медведева нет авторитетов. Он готов обыгрывать любого соперника

Министр спорта России Павел Колобков поделился мыслями о прогрессе Даниила Медведева и Карена Хачанова в нынешнем сезоне.



«Мы с Шамилем Анвяровичем Тарпищевым давно это обсуждали, ещё когда ребятам было 15-16 лет. Было понятно, что если они продолжат прогрессировать, будут так же работать, то у них очень хорошие шансы на взрослом уровне о себе заявить.



Очень рад за Медведева. Он раскрылся, в последние четыре-пять месяцев несколько раз был в финале турниров ATP, выиграл «Мастерс», сейчас уже в полуфинале US Open. Видно, что почувствовал уверенность в собственных силах, что для него уже нет авторитетов, готов играть и обыгрывать, по сути, любого соперника, поэтому, конечно, на Олимпиаде у него будут очень хорошие шансы», — приводит слова Колобкова ТАСС.