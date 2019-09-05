Сафин: Димитров не станет проблемой для Медведева. Даниил может выиграть US Open

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин поделился мнением о предстоящих полуфинальных матчах Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.



«Медведев может обыграть Димитрова и выйти в финал. Не скажется ли на нём психологическая усталость? Другие тоже играли много матчей, ничего страшного. Не побоюсь этого слова, но Медведев — фаворит, он может выиграть турнир. Обыграть Димитрова не будет для него проблемой.



По поводу пары Надаль — Берреттини, Берреттини — мощный, высокий парень, хорошо подаёт, бьёт справа. Итальянцы играют в теннис очень вязко. Берреттини является неприятным соперником для любого. Это будет непростой матч для Надаля. Несмотря на его большой опыт, Берреттини может создать много неприятностей. Надаль постарше, на нём лежит ответственность, а Берреттини может просто выйти, отыграть матч, ни о чём не думая», — сказал Сафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

