Берреттини: смотрел матч Надаля и думал: «Заканчивай. Хочу мультики посмотреть»

Итальянский теннисист Маттео Берреттини, посеянный на Открытом чемпионате США под 24-м номером, поделился мнением о будущем сопернике по полуфиналу – второй ракетке мира Рафаэле Надале – и вспомнил первый матч с участием испанца, который ему удалось посмотреть в своей жизни.



«Я знаю Рафу очень хорошо. Посмотрел, наверное, сотню его матчей. Кто в туре не знает Рафу? Однозначно будет трудно играть против него. Постараюсь найти способ, как его обыграть.



Помню первый матч с участием Рафы, который я смотрел: он играл с Гильермо Корией в финале турнира в Риме. Матч шёл по платному каналу, где я обычно смотрел мультики. Я был ещё мелкий. Эти парни играли уже часов шесть, так что я в тот момент думал: «Ну заканчивайте уже. Я хочу мультики посмотреть».

Поскольку матч шёл на детском канале и был бесплатным, мои одноклассники начали стали следить за теннисом и спрашивать меня: «Так ты в это играешь?» Я такой: «Да. Мечтаю сыграть такие же матчи». И вот я здесь. Я счастлив», — приводит слова Берреттини официальный сайт турнира.