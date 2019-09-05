Берреттини: смотрел матч Надаля и думал: «Заканчивай. Хочу мультики посмотреть»

Итальянский теннисист Маттео Берреттини, посеянный на Открытом чемпионате США под 24-м номером, поделился мнением о будущем сопернике по полуфиналу – второй ракетке мира Рафаэле Надале – и вспомнил первый матч с участием испанца, который ему удалось посмотреть в своей жизни.
«Я знаю Рафу очень хорошо. Посмотрел, наверное, сотню его матчей. Кто в туре не знает Рафу? Однозначно будет трудно играть против него. Постараюсь найти способ, как его обыграть.
Помню первый матч с участием Рафы, который я смотрел: он играл с Гильермо Корией в финале турнира в Риме. Матч шёл по платному каналу, где я обычно смотрел мультики. Я был ещё мелкий. Эти парни играли уже часов шесть, так что я в тот момент думал: «Ну заканчивайте уже. Я хочу мультики посмотреть».
Поскольку матч шёл на детском канале и был бесплатным, мои одноклассники начали стали следить за теннисом и спрашивать меня: «Так ты в это играешь?» Я такой: «Да. Мечтаю сыграть такие же матчи». И вот я здесь. Я счастлив», — приводит слова Берреттини официальный сайт турнира.
- 5 сентября 2019
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