Видео: Надаль запустил мяч в комментаторскую кабину после победы над Шварцманом

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль необычным образом отпраздновал победу в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США с аргентинцем Диего Шварцманом со счётом 6:4, 7:5, 6:2.
После завершения встречи Надаль повернулся к трибуне, прицелился и направил мяч точно в комментаторскую кабину. Журналист, работавший на той встрече, оценил точность испанца, показав ему большой палец.
Видео этого удара можно посмотреть в «твиттере» US Open.
За право сыграть в финале турнира Надаль поспорит с итальянцем Маттео Берреттини (24), который в напряжённом четырёхчасовом поединке в пяти сетах одолел 13-го сеянного соревнований француза Гаэля Монфиса со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5).
В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.
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