Ольховский: Медведев будет фаворитом матча с Димитровым, если не помешают травмы

Тренер сборной России по теннису Андрей Ольховский поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Открытого чемпионата США между пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и болгарином Григором Димитровым.
«Психология у Дани сейчас на высоте. Тут возникает вопрос, насколько он восстановится после предыдущих матчей. Два дня перерыва пойдут ему на пользу, но физические кондиции к четвертьфиналу у Дани были не на самом высоком уровне из-за травм.
В нижней половине сетки у меня фаворит — Надаль. В верхней части не отдам предпочтение кому-либо. На мой взгляд, кто лучше восстановится к полуфиналу, тот и выиграет. У Димитрова тоже было пять сетов, поэтому он тоже не очень свежий. А у Дани очень тяжёлый месяц в связи с большим количеством матчей. Если травмы не дадут о себе знать, он будет фаворитом. Матч будет тяжёлым для обоих теннисистов. Всё будут решать физические кондиции.
Сможет ли Медведев сместить кого-то из топ-3 рейтинга? Время покажет. У Даниила прорыв выдался именно на август. Если удержится на этом уровне, то сможет это сделать», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.
- 5 сентября 2019
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