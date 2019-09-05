Стало известно время начала полуфиналов US Open в мужском одиночном разряде

Организаторы Открытого чемпионата США опубликовали расписание полуфинальных матчей в мужском одиночном разряде.
Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев начнёт поединок с болгарином Григором Димитровым в пятницу, 6 сентября, не ранее 23:00 мск. Другой полуфинальный матч, в котором встретятся второй номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль и 24-й сеяный соревнований итальянец Маттео Берреттини, стартует в субботу, 7 сентября, не ранее 00:30 мск.
Напомним, в четвертьфинале Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку (23) со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1, Димитров одолел третью ракетку мира Роджера Федерера — 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2, Берреттини выиграл у француза Гаэля Монфиса — 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5), а Надаль – аргентинца Диего Шварцмана — 6:4, 7:5, 6:2.
- 5 сентября 2019
-
20:52
-
20:24
-
19:40
-
19:20
-
19:09
-
18:44
-
16:11
-
15:32
-
14:59
-
14:50
-
14:07
-
14:01
-
13:17
-
12:45
-
12:24
-
12:21
-
12:01
-
11:41
-
11:23
-
10:55
-
10:43
-
10:37
-
10:29
-
10:06
-
10:01
-
09:34
-
09:24
-
08:58
-
08:52
-
08:38
-
08:17
-
07:49
-
06:29
-
05:41
-
04:16