Стало известно время начала полуфиналов US Open в мужском одиночном разряде

Организаторы Открытого чемпионата США опубликовали расписание полуфинальных матчей в мужском одиночном разряде.



Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев начнёт поединок с болгарином Григором Димитровым в пятницу, 6 сентября, не ранее 23:00 мск. Другой полуфинальный матч, в котором встретятся второй номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль и 24-й сеяный соревнований итальянец Маттео Берреттини, стартует в субботу, 7 сентября, не ранее 00:30 мск.



Напомним, в четвертьфинале Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку (23) со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1, Димитров одолел третью ракетку мира Роджера Федерера — 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2, Берреттини выиграл у француза Гаэля Монфиса — 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5), а Надаль – аргентинца Диего Шварцмана — 6:4, 7:5, 6:2.

