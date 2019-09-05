Халеп снялась с турнира в Чжэнчжоу из-за травмы

Четвёртая ракетка мира румынка Симона Халеп не сможет выступить на турнире в Чжэнчжоу (Китай), который пройдёт с 9 по 15 сентября. Причиной отказа от участия стала травма лодыжки, полученная спортсменкой во время Открытого чемпионата США.
«Я разочарована снятием с турнира в Чжэнчжоу, поскольку с нетерпением ждала возможности сыграть в новом городе. К сожалению, у меня болит левая лодыжка, и моя медицинская команда посоветовала мне не играть на следующей неделе. Я желаю турниру успехов в первом розыгрыше и надеюсь приехать в следующем году», — приводит слова румынской теннисистки официальный сайт WTA.
Халеп завершила выступление на US Open на стадии второго круга, сенсационно уступив 116-й ракетке мира американке Тэйлор Таунсенд (Q) со счётом 6:2, 3:6, 6:7 (4:7).
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