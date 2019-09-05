Роддик: Серена вновь демонстрирует хороший уровень тенниса. Это страшно

Бывшая первая ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США-2003 американец Энди Роддик поделился мнением о физической готовности Серены Уильямс в преддверии полуфинала US Open, а также поразмышлял о неудачной серии теннисистки в финалах «Больших шлемов».
«Думаю, в её голове мелькала мысль: «Я хочу преодолеть эту неудачу. В финалах «Больших шлемов» у меня серия поражений». На 100 процентов уверен, что она об этом думала. Проявится ли это сегодня вечером? Не знаю. Я так не думаю.
Полагаю, она вышла на финал Уимблдона и Открытого чемпионата США в прошлом году, мало тренируясь из-за рождения Олимпии. Похоже, сейчас она готова так же, как и тогда.Мне нравится то, что я вижу в исполнении Серены. Она отлично двигается, что говорит о её неплохой форме. Очевидно, что она демонстрирует хороший уровень тенниса на протяжении месяца. Страшно, когда видишь, что Серена способна на это. Страшно в хорошем смысле», — приводит слова Роддика Daily Express.
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