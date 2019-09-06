Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Осака и Шварцман стали обладателями премии US Open Sportsmanship Award

Осака и Шварцман стали обладателями премии US Open Sportsmanship Award
Теннис / US Open 2019 0

Первая ракетка мира японка Наоми Осака и аргентинец Диего Шварцман стали обладателями восьмой ежегодной премии US Open Sportsmanship Award, которая вручается за честную игру, уважение к соперникам и поведение на корте и за его пределами во время US Open Series, включая Открытый чемпионат США.

«Наоми и Диего — потрясающие спортсмены, на US Open в этом году и в течение всего лета они демонстрировали уровень честной игры, который был даже более впечатляющим, нежели их выступления на корте.

Мы невероятно рады вручить им награду US Open Sportsmanship Awards в этом году и благодарим их за то, что они являются настоящими примерами для подражания и вдохновляют всех, кто играет в теннис». – приводит слова председателя отборочной комиссии премии US Open Sportsmanship Award Тодда Мартина официальный сайт Открытого чемпионата США.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент