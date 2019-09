Осака и Шварцман стали обладателями премии US Open Sportsmanship Award

Первая ракетка мира японка Наоми Осака и аргентинец Диего Шварцман стали обладателями восьмой ежегодной премии US Open Sportsmanship Award, которая вручается за честную игру, уважение к соперникам и поведение на корте и за его пределами во время US Open Series, включая Открытый чемпионат США.



«Наоми и Диего — потрясающие спортсмены, на US Open в этом году и в течение всего лета они демонстрировали уровень честной игры, который был даже более впечатляющим, нежели их выступления на корте.



Мы невероятно рады вручить им награду US Open Sportsmanship Awards в этом году и благодарим их за то, что они являются настоящими примерами для подражания и вдохновляют всех, кто играет в теннис». – приводит слова председателя отборочной комиссии премии US Open Sportsmanship Award Тодда Мартина официальный сайт Открытого чемпионата США.